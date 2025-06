È la razza canina tra le più veloci al mondo nei cruciverba: la soluzione è Greyhound

GREYHOUND

Perché la soluzione è Greyhound? Il Greyhound è una razza di cane nota per la sua incredibile velocità, considerata tra le più elevate al mondo. Dotato di un corpo snello e muscoloso, è stato storicamente utilizzato per la caccia e le corse. Questa razza elegante e agile rappresenta il massimo esempio di rapidità tra i cani, dimostrando come forma e funzionalità possano unirsi perfettamente. È davvero uno dei più veloci della sua categoria.

G Genova

R Roma

E Empoli

Y Yacht

H Hotel

O Otranto

U Udine

N Napoli

D Domodossola

