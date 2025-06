È di fronte alla Finlandia nei cruciverba: la soluzione è Estonia

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'È di fronte alla Finlandia' è 'Estonia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ESTONIA

Curiosità e Significato... Approfondisci la parola di 7 lettere Estonia: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Estonia? Estonia è un paese situato nell'Europa settentrionale, al confine a est della Finlandia, tra il Mar Baltico e la Russia. È conosciuta per le sue città medievali, come Tallinn, e per la sua natura incontaminata. La parola richiama quindi un luogo vicino alla Finlandia, spesso citato in enigmi geografici o giochi di parole. Un esempio perfetto di come le frontiere possano stimolare curiosità e scoperte.

