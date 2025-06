Dipinse Sulle rive dell Ofantò nei cruciverba: la soluzione è Giuseppe De Nittis

La soluzione di 16 lettere per la definizione 'Dipinse Sulle rive dell Ofantò' è 'Giuseppe De Nittis'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

GIUSEPPE DE NITTIS

Curiosità e Significato... La soluzione Giuseppe De Nittis di 16 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Giuseppe De Nittis per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Giuseppe De Nittis? Dipinse Sulle Rive dell’Ofantò si riferisce al celebre dipinto di Giuseppe De Nittis, artista italiano del XIX secolo. La frase sottolinea come la sua arte catturasse con maestria i paesaggi lucani lungo il fiume Ofantò, rappresentando un’interpretazione raffinata e suggestiva della natura meridionale. De Nittis è ricordato per la capacità di trasformare la realtà in emozione visiva, rendendo il suo nome un simbolo della pittura impressionista in Italia.

G Genova

I Imola

U Udine

S Savona

E Empoli

P Padova

P Padova

E Empoli

D Domodossola

E Empoli

N Napoli

I Imola

T Torino

T Torino

I Imola

S Savona

I A I P R A Mostra soluzione



