La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Condisce con l olio' è 'Aceto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ACETO

Curiosità e Significato... La soluzione Aceto di 5 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Aceto per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Aceto? Aceto è un condimento ottenuto dalla fermentazione di acidi e alcol, utilizzato per insaporire insalate, carni e piatti vari. La sua presenza arricchisce il sapore con note acidule e fresche. È un ingrediente fondamentale in molte cucine del mondo, simbolo di tradizione e versatilità in cucina. Un tocco di aceto trasforma semplici pietanze in autentiche delizie.

