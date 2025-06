Coercitivo nei cruciverba: la soluzione è Coattivo

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Coercitivo' è 'Coattivo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

COATTIVO

Curiosità e Significato... La parola Coattivo è una soluzione di 8 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Coattivo.

Perché la soluzione è Coattivo? Coattivo si riferisce a qualcosa che viene imposto con forza, senza lasciar spazio a discussioni o scelte libere. È spesso usato per descrivere metodi o comportamenti che obbligano qualcuno ad agire contro la propria volontà. In breve, indica un'azione forzata e autoritaria, tipica di situazioni in cui la pressione prevale sulla libertà individuale.

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Se ti sei imbattuto nella definizione "Coercitivo", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

C Como

O Otranto

A Ancona

T Torino

T Torino

I Imola

V Venezia

O Otranto

R I G L G F I O O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "LOGOGRIFI" LOGOGRIFI

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.