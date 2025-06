Chiusi nel covo nei cruciverba: la soluzione è Intanati

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Chiusi nel covo' è 'Intanati'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

INTANATI

Curiosità e Significato... Vuoi sapere di più su Intanati? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 8 lettere nella pagina dedicata: Intanati.

Perché la soluzione è Intanati? Intanati indica persone o cose che si sono rinchiuse o nascoste in un luogo segreto, lontano da occhi indiscreti. È come essere chiusi nel proprio rifugio, isolati dal mondo esterno. Questa parola esprime l'idea di protezione o isolamento volontario, spesso per motivi di sicurezza o privacy. In breve, essere intanati significa aver trovato un nascondiglio personale e sicuro.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Così sono gli usci quasi chiusiLo boscosa regione che fu covo del brigantaggio calabreseCosì è l aria degli ambienti chiusiSe si perde si ritrova ad occhi chiusiCovo per bestie

Se "Chiusi nel covo" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

I Imola

N Napoli

T Torino

A Ancona

N Napoli

A Ancona

T Torino

I Imola

