La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Chiacchiere che parlano di un assente' è 'Pettegolezzi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PETTEGOLEZZI

Curiosità e Significato... La soluzione Pettegolezzi di 12 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Pettegolezzi per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Pettegolezzi? Pettegolezzi sono chiacchiere frivole e spesso indiscrete su persone assenti, che alimentano voci e curiosità senza fondamento. Sono discorsi leggeri e spesso un po’ maliziosi, tipici di chi si lascia coinvolgere in pettegolezzi invece di concentrarsi su cose più importanti. In sintesi, rappresentano il gossip che si diffonde dietro le spalle degli altri, spesso per semplice intrattenimento o malizia.

P Padova

E Empoli

T Torino

T Torino

E Empoli

G Genova

O Otranto

L Livorno

E Empoli

Z Zara

Z Zara

I Imola

P S H C I E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "PSICHE" PSICHE

