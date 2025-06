Chi lo mette in pratica non va a votare nei cruciverba: la soluzione è Astensionismo

La soluzione di 13 lettere per la definizione 'Chi lo mette in pratica non va a votare' è 'Astensionismo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ASTENSIONISMO

Curiosità e Significato... Hai risolto il cruciverba con Astensionismo? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 13 lettere più frequenti: Astensionismo.

Perché la soluzione è Astensionismo? L'astensionismo indica la scelta di non partecipare alle elezioni, spesso come forma di protesta o disinteresse verso il sistema politico. Chi decide di non votare può farlo per esprimere il proprio malcontento o sfiducia nei confronti dei candidati e delle istituzioni. È un modo silenzioso di manifestare dissenso, ma può influenzare notevolmente i risultati elettorali e il funzionamento della democrazia.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Chi lo pratica va in piscinaLo è una che mette pauraLo pratica chi fa lavoretti in casaChi lo piglia vaC è chi lo mette nella piaga

Hai davanti la definizione "Chi lo mette in pratica non va a votare" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

A Ancona

S Savona

T Torino

E Empoli

N Napoli

S Savona

I Imola

O Otranto

N Napoli

I Imola

S Savona

M Milano

O Otranto

