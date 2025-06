Associazione Nazionale dei Comuni Italiani nei cruciverba: la soluzione è Anci

ANCI

Perché la soluzione è Anci? L'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) è un'organizzazione che rappresenta e sostiene i comuni italiani, promuovendo il loro sviluppo e la collaborazione tra amministrazioni locali. È il punto di riferimento per le amministrazioni comunali, facilitando iniziative condivise e interventi per migliorare il territorio e la qualità della vita dei cittadini. Un punto di forza fondamentale per l’Italia delle comunità.

A Ancona

N Napoli

C Como

I Imola

