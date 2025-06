Annulato, come un convegno o un assemblea già indetti nei cruciverba: la soluzione è Sconvocato

SCONVOCATO

Curiosità e Significato... Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 10 lettere Sconvocato, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Sconvocato? Sconvolto indica qualcuno o qualcosa che è stato ufficialmente cancellato o annullato, come un convegno o un'assemblea già fissata. Quando un evento viene soppresso, si dice che è stato sconvolto, ovvero che non si terrà più come previsto. È un termine utile per comunicare l'interruzione di impegni o appuntamenti programmati, evidenziando la loro cancellazione formale.

Hai trovato la definizione "Annulato, come un convegno o un assemblea già indetti" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

S Savona

C Como

O Otranto

N Napoli

V Venezia

O Otranto

C Como

A Ancona

T Torino

O Otranto

