Aggiungere denaro in un conto corrente bancario nei cruciverba: la soluzione è Versare

Home / Soluzioni Cruciverba / Aggiungere denaro in un conto corrente bancario

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Aggiungere denaro in un conto corrente bancario' è 'Versare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

VERSARE

Curiosità e Significato... Vuoi sapere di più su Versare? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 7 lettere nella pagina dedicata: Versare.

Perché la soluzione è Versare? Versare significa depositare denaro in un conto bancario o su un altro strumento finanziario. È l’azione di trasferire fondi, come ad esempio quando si deposita una somma in banca tramite bonifico o pagamento diretto. In sostanza, è il modo più comune per aggiungere soldi al proprio conto, garantendo che siano disponibili per future spese o investimenti.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Il versamento effettuato su un conto corrente bancarioÈ così il conto corrente inerte da almeno 10 anniSul conto corrente figura come una sottrazioneIl codice alfanumerico del conto correnteIl codice del conto corrente

Se "Aggiungere denaro in un conto corrente bancario" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

V Venezia

E Empoli

R Roma

S Savona

A Ancona

R Roma

E Empoli

