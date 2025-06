Viene usato per far cagliare il latte nei cruciverba: la soluzione è Presame

PRESAME

Curiosità e Significato... La parola Presame è una soluzione di 7 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Presame.

Perché la soluzione è Presame? Presame è un termine che si riferisce a un additivo naturale utilizzato per far cagliare il latte, facilitandone la trasformazione in formaggio o ricotta. È un elemento tradizionale e importante nella lavorazione casearia, contribuendo a ottenere una consistenza più solida e compatta. In sostanza, il Presame è fondamentale per chi desidera produrre formaggi fatti in casa o artisanalmente.

La definizione "Viene usato per far cagliare il latte" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

P Padova

R Roma

E Empoli

S Savona

A Ancona

M Milano

E Empoli

C T O E D A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CODATE" CODATE

