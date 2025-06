Un gas usato per disinfettare nei cruciverba: la soluzione è Formaldeide

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Un gas usato per disinfettare' è 'Formaldeide'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

FORMALDEIDE

Curiosità e Significato... Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 11 lettere Formaldeide, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Formaldeide? La formaldeide è un gas usato comunemente per disinfettare ambienti e superfici, grazie alle sue potenti proprietà antimicrobiche. È un composto chimico molto efficace contro batteri, virus e funghi, spesso impiegato anche nella conservazione di campioni biologici e in alcune industrie. Tuttavia, va maneggiata con attenzione, poiché può essere dannosa per la salute.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Gas per disinfettare gli ambientiUn gas usato per la disinfezione di ambientiGas nobile usato per gonfiare i dirigibiliUn gas usato per saldatureGas usato per far maturare i frutti

F Firenze

O Otranto

R Roma

M Milano

A Ancona

L Livorno

D Domodossola

E Empoli

I Imola

D Domodossola

E Empoli

