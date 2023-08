Gas per disinfettare gli ambienti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Gas per disinfettare gli ambienti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : FORMALDEIDE

Caratteristica viene sfruttata per disinfettare le parti infette colpite da clostridium. essendo anaerobi, se coltivati in ambienti a basso potere redox, cioè... Caratteristico. la formaldeide presenta il tipico comportamento chimico delle aldeidi, con la differenza di possedere una maggiore reattività. la formaldeide è un forte... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 agosto 2023

