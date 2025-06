Un film di Sergio Leone nei cruciverba: la soluzione è C Era Una Volta In America

C ERA UNA VOLTA IN AMERICA

Curiosità e Significato... Approfondisci la parola di 21 lettere C Era Una Volta In America: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è C Era Una Volta In America? C'era una volta in America è un celebre film di Sergio Leone, il cui titolo richiama le fiabe e i ricordi di un passato ideale. La frase evoca nostalgia, sogni e storie di tempi passati, spesso legate a un mondo di innocenza e avventure. È un modo poetico per riflettere su come il passato rimanga vivo nei ricordi e nelle narrazioni.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Un film di Sergio Leone: e era una volta inNoto film di Sergio Leone C era in AmericaGenere di film in cui eccelse Sergio LeoneLa Leone nel cast del film Fai bei sogniSergio Leone l ha diretta del dollaro

C Como

E Empoli

R Roma

A Ancona

U Udine

N Napoli

A Ancona

V Venezia

O Otranto

L Livorno

T Torino

A Ancona

I Imola

N Napoli

A Ancona

M Milano

E Empoli

R Roma

I Imola

C Como

A Ancona

