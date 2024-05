Significato della soluzione per: Genere di film in cui eccelse sergio leone

Il western all'italiana (noto anche come spaghetti western o Italo-western in inglese, o anche Italoaters) è un sottogenere dei film western di produzione italiana negli anni sessanta e settanta con la partecipazione spesso di attori di valore ancora agli albori della loro carriera e che successivamente sarebbero divenute star internazionali. Tali film erano girati generalmente in Italia o in Spagna e, in rari casi, in altri paesi del Mediterraneo.

Italiano: Aggettivo: western . di opera narrativa o cinematografica ambientata negli Stati Uniti occidentali, all'epoca della loro colonizzazione alla fine del diciannovesimo secolo. Sostantivo: western ( approfondimento) m inv . (letteratura) (cinematografia) opera narrativa o cinematografica ambientata negli Stati Uniti occidentali, all'epoca della loro colonizzazione alla fine del diciannovesimo secolo.