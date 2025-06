Un animale come la verdesca nei cruciverba: la soluzione è Squalo

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Un animale come la verdesca' è 'Squalo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SQUALO

Curiosità e Significato... La soluzione Squalo di 6 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Squalo per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Squalo? La verdesca è un pesce predatore molto simile a uno squalo, appartenente alla famiglia dei Lamnidi. Con il suo corpo affusolato e la bocca prominente, incarna l'immagine classica dello squalo temuto in mare aperto. Spesso associata alle acque profonde, rappresenta uno dei più efficaci predatori dell'oceano, simbolo di potenza e mistero sottomarino.

Se "Un animale come la verdesca" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

