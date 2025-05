Mammifero che ha il becco e depone le uova nei cruciverba: la soluzione è Ornitorinco

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Mammifero che ha il becco e depone le uova' è 'Ornitorinco'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ORNITORINCO

Curiosità e Significato di "Ornitorinco"

Approfondisci la parola di 11 lettere Ornitorinco: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

L'ornitorinco è un mammifero unico e affascinante, originario dell'Australia. Si distingue per il suo becco simile a quello di un'anatra e per la capacità di deporre uova, una caratteristica rara tra i mammiferi. È anche dotato di pelliccia impermeabile e vive in habitat acquatici.

Come si scrive la soluzione: Ornitorinco

Se ti sei imbattuto nella definizione "Mammifero che ha il becco e depone le uova", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

O Otranto

R Roma

N Napoli

I Imola

T Torino

O Otranto

R Roma

I Imola

N Napoli

C Como

O Otranto

