La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Spedita... come una giornalista' è 'Inviata'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

INVIATA

Curiosità e Significato... La soluzione Inviata di 7 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Inviata per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Inviata? Inviata indica una giornalista o un giornalista che lavora inviato di un quotidiano o emittente, spesso sul campo per raccontare eventi in prima persona. È un termine che sottolinea il ruolo di rappresentanza e rappresenta la figura che porta le notizie dall’esterno, offrendo un punto di vista diretto e autentico. In breve, è chi invia le storie più importanti dal fronte dell’attualità.

Se "Spedita... come una giornalista" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

I Imola

N Napoli

V Venezia

I Imola

A Ancona

T Torino

A Ancona

