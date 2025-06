Si seguono navigando nei cruciverba: la soluzione è Rotte

ROTTE

Curiosità e Significato... Approfondisci la parola di 5 lettere Rotte: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Rotte? Rotte indica i percorsi o le direzioni stabilite per navigare in mare o in altri ambiti. Sono le linee guida che aiutano le imbarcazioni a raggiungere una destinazione sicura, seguendo un percorso prestabilito. In senso più ampio, il termine può riferirsi anche alle direzioni o agli obiettivi da seguire in vari contesti. È fondamentale per orientarsi e mantenere la rotta corretta.

R Roma

O Otranto

T Torino

T Torino

E Empoli

