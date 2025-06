Rettili che cambiano colore nei cruciverba: la soluzione è Camaleonti

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Rettili che cambiano colore' è 'Camaleonti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CAMALEONTI

Perché la soluzione è Camaleonti? I camaleonti sono rettili noti per la loro straordinaria capacità di cambiare colore della pelle, adattandosi all’ambiente o alle emozioni. Questo cambiamento li aiuta a mimetizzarsi, comunicare o regolare la temperatura corporea. La loro abilità affascina da sempre, rendendoli simboli di trasformazione e adattabilità. Un esempio naturale di come l’evoluzione favorisca la sopravvivenza in modo sorprendente.

C Como

A Ancona

M Milano

A Ancona

L Livorno

E Empoli

O Otranto

N Napoli

T Torino

I Imola

