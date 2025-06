Reggono i dicasteri nei cruciverba: la soluzione è Ministri

Home / Soluzioni Cruciverba / Reggono i dicasteri

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Reggono i dicasteri' è 'Ministri'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MINISTRI

Curiosità e Significato... Vuoi sapere di più su Ministri? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 8 lettere nella pagina dedicata: Ministri.

Perché la soluzione è Ministri? I ministri sono i responsabili dei diversi ministeri di un governo, incaricati di gestire e coordinare specifici settori come economia, salute o istruzione. Sono figure fondamentali per l’attuazione delle politiche pubbliche e rappresentano il volto del governo in ambiti specifici. La loro presenza garantisce efficienza e ordine nella gestione dello Stato.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Reggono le calzeReggono i fioriReggono cavi elettriciReggono le medaglietteReggono i cavi elettrici

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Se "Reggono i dicasteri" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

M Milano

I Imola

N Napoli

I Imola

S Savona

T Torino

R Roma

I Imola

C N O R O L U A N Mostra soluzione



Scopri definizioni su "RANUNCOLO" RANUNCOLO

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.