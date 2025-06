Si può dire per ignoranza nei cruciverba: la soluzione è Sproposito

SPROPOSITO

Curiosità e Significato... La parola Sproposito è una soluzione di 10 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Sproposito.

Perché la soluzione è Sproposito? Sproposito indica un comportamento o un'osservazione fuori luogo, spesso dettata da ignoranza o poca attenzione. È come dire qualcosa che non si adatta alla situazione o che risulta inappropriato, creando confusione o malintesi. Quindi, quando si commette uno sproposito, si agisce senza pensare, dimostrando poca sensibilità o conoscenza del contesto. Un esempio di sproposito può essere commentare qualcosa di delicato senza pensarci due volte.

Hai davanti la definizione "Si può dire per ignoranza" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

S Savona

P Padova

R Roma

O Otranto

P Padova

O Otranto

S Savona

I Imola

T Torino

O Otranto

