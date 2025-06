Preso in giro, schernito nei cruciverba: la soluzione è Deriso

Home / Soluzioni Cruciverba / Preso in giro, schernito

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Preso in giro, schernito' è 'Deriso'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

DERISO

Curiosità e Significato... Hai risolto il cruciverba con Deriso? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 6 lettere più frequenti: Deriso.

Perché la soluzione è Deriso? Deriso significa essere oggetto di scherni, prese in giro o umiliazioni da parte degli altri. Quando qualcuno è deriso, viene preso in giro in modo leggero o umiliante, spesso per caratteristiche o comportamenti che suscitano ilarità. È un termine che esprime il sentimento di essere ridicolizzati, sottolineando un atteggiamento di disprezzo o mancanza di rispetto nei confronti di una persona.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Preso in giroPrendono in giro i pedoniLa Wertmüller che girò il film Ninfa plebeaCibo preso dai fioriFeroci prese in giro

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Stai cercando la risposta alla definizione "Preso in giro, schernito"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

D Domodossola

E Empoli

R Roma

I Imola

S Savona

O Otranto

E S N R T G R A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "STRANGER" STRANGER

Hai bisogno di un aiuto in più? Consulta migliaia di soluzioni per parole crociate e rebus nella raccolta sempre aggiornata.