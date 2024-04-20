Preso in giro

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Preso in giro' è 'Deriso'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: DERISO

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Perché la soluzione è Deriso? Deriso è un termine che indica un atteggiamento di scherno o umiliazione nei confronti di qualcuno, spesso attraverso commenti o comportamenti che mirano a ridicolizzarlo. Quando una persona viene derisa, viene sottoposta a una sorta di presa in giro che può essere sia verbale che non verbale, provocando imbarazzo o umiliazione. Questo comportamento può derivare da motivi vari, come insicurezze o desiderio di superiorità, e si manifesta spesso in situazioni di gruppo o sociali.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Preso in giro". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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Preso in giro nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Deriso

Per risolvere la definizione "Preso in giro", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Preso in giro" conferma che la soluzione 'Deriso' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Deriso

D Domodossola E Empoli R Roma I Imola S Savona O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Preso in giro" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Deriso' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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