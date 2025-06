Pratica che induce uno stato di trance nei cruciverba: la soluzione è Ipnosi

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Pratica che induce uno stato di trance' è 'Ipnosi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

IPNOSI

Curiosità e Significato... Vuoi sapere di più su Ipnosi? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 6 lettere nella pagina dedicata: Ipnosi.

Perché la soluzione è Ipnosi? L'ipnosi è una tecnica che induce uno stato di concentrazione e rilassamento profondo, simile a una trance. In questo stato, la mente diventa più ricettiva ai suggerimenti, favorendo cambiamenti positivi, gestione dello stress o miglioramenti emotivi. È uno strumento utilizzato in terapia e nel benessere personale per favorire il benessere psicofisico e facilitare il raggiungimento di obiettivi specifici.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Essere a capo di uno Stato monarchicoL ultimo è stato il XIIUno Stato insulare a sud dell IndiaLo stato di chi ha una metà in piùI titoli dello Stato come i CCT

Se "Pratica che induce uno stato di trance" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

