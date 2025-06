Piccoli aerei monoposto da diporto nei cruciverba: la soluzione è Ultraleggeri

La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Piccoli aerei monoposto da diporto' è 'Ultraleggeri'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ULTRALEGGERI

Curiosità e Significato... Non fermarti alla soluzione! Conosci Ultraleggeri più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Ultraleggeri.

Perché la soluzione è Ultraleggeri? Gli ultraleggeri sono piccoli aerei monoposto progettati per il volo ricreativo. Leggeri e facili da manovrare, permettono agli appassionati di godersi il cielo con semplicità e libertà. Ideali per chi desidera avventure aeree senza complicazioni, rappresentano la soluzione più accessibile e divertente per volare in modo indipendente e sicuro.

Hai trovato la definizione "Piccoli aerei monoposto da diporto" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

U Udine

L Livorno

T Torino

R Roma

A Ancona

L Livorno

E Empoli

G Genova

G Genova

E Empoli

R Roma

I Imola

