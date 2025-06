Paurosi e timorosi nei cruciverba: la soluzione è Pavidi

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Paurosi e timorosi' è 'Pavidi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PAVIDI

Curiosità e Significato... Vuoi sapere di più su Pavidi? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 6 lettere nella pagina dedicata: Pavidi.

Perché la soluzione è Pavidi? Pavidi indica persone che mancano di coraggio e si spaventano facilmente, spesso per insicurezza o paura del rischio. Sono individui che tendono ad evitare situazioni difficili o scomode, preferendo rimanere in zone di comfort. Essere pavidi significa lasciarsi dominare dalla paura piuttosto che affrontarla con determinazione. È un modo per descrivere chi si mostra timoroso e eccessivamente cauto di fronte alle sfide.

