La Soluzione ♚ Timorosi inquieti La definizione e la soluzione di 7 lettere: Timorosi inquieti. TREPIDI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Curiosità su Timorosi inquieti: Trepidò è una frazione del comune di Cotronei (KR), nonché un villaggio turistico montano al confine tra la Sila Grande e la Sila Piccola. Il villaggio fa parte del comprensorio turistico dei villaggi silani che si affacciano sul lago Ampollino e che comprende, oltre a Trepidò, Villaggio Palumbo Sila, Caprara, Villaggio Baffa, Villaggio Lopez e Villaggio Belcastro. Si divide in due nuclei contigui: Trepidò Soprano a 1302 metri di altitudine, e Trepidò Sottano a 1276 metri s.l.m. Altre Definizioni con trepidi; timorosi; inquieti; Paurosi timorosi; Inquieti ansiosi;

La risposta a Timorosi inquieti

TREPIDI

