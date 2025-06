Nel nostro Paese la più nota si chiama Italia nei cruciverba: la soluzione è Lotteria Nazionale

LOTTERIA NAZIONALE

Perché la soluzione è Lotteria Nazionale? La Lotteria Nazionale è una tradizione italiana molto conosciuta, che consiste in un'estrazione di premi e biglietti venduti in tutta Italia. È uno dei modi più popolari per tentare la fortuna e, spesso, finanzia iniziative benefiche o progetti pubblici. Con i suoi numeri e premi, rappresenta un appuntamento atteso da milioni di italiani, un simbolo di speranza e divertimento nel nostro Paese.

L Livorno

O Otranto

T Torino

T Torino

E Empoli

R Roma

I Imola

A Ancona

N Napoli

A Ancona

Z Zara

I Imola

O Otranto

N Napoli

A Ancona

L Livorno

E Empoli

C E C S A A Mostra soluzione



