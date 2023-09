Più aumenta più il Paese si arricchisce - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Più aumenta più il Paese si arricchisce. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : PIL

Significato/Curiosita : Piu aumenta piu il paese si arricchisce

Italiano, con sede a milano. è il terzo quotidiano italiano per diffusione, nonché il primo quotidiano sportivo del paese e il più longevo d'europa nel suo... Disambiguazione – "pil" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi pil (disambigua). in economia, il prodotto interno lordo (abbreviato pil) è una grandezza... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 18 settembre 2023

