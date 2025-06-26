Manoscritto non originale, copiato

Anna Gallo | 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Manoscritto non originale, copiato' è 'Apografo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

APOGRAFO

Perchè la soluzione è Apografo? Un apografo è un manoscritto copiato da un originale, spesso per preservarne il contenuto o condividerlo. Si tratta di una riproduzione fedele, realizzata con cura per mantenere intatte le parole e i dettagli dell’opera di partenza. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Manoscritto non originale, copiato
  • Risposta: APOGRAFO
  • Lunghezza: 8 lettere
  • Schema parole: 8
  • Vocali: 4
  • Consonanti: 4
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    AGAO
  • Inizia con: A
  • Finisce con: O
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Manoscritto non originale, copiato: risposta da 8 lettere

La definizione "Manoscritto non originale, copiato" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La risposta corretta è Apografo. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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