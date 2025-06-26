Manoscritto non originale, copiato
La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Manoscritto non originale, copiato' è 'Apografo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Perchè la soluzione è Apografo? Un apografo è un manoscritto copiato da un originale, spesso per preservarne il contenuto o condividerlo. Si tratta di una riproduzione fedele, realizzata con cura per mantenere intatte le parole e i dettagli dell’opera di partenza. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Manoscritto non originale, copiato
- Risposta: APOGRAFO
- Lunghezza: 8 lettere
- Schema parole: 8
- Vocali: 4
- Consonanti: 4
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: AGAO
- Inizia con: A
- Finisce con: O
Manoscritto non originale, copiato: risposta da 8 lettere
La definizione "Manoscritto non originale, copiato" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La risposta corretta è Apografo. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.