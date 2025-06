Un locale per vedere spettacoli in breve nei cruciverba: la soluzione è Cine

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Un locale per vedere spettacoli in breve' è 'Cine'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CINE

Curiosità e Significato... Hai risolto il cruciverba con Cine? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 4 lettere più frequenti: Cine.

Perché la soluzione è Cine? CINE è un'abbreviazione comunemente usata per indicare un cinema, ovvero un locale dedicato alla proiezione di film e spettacoli cinematografici. È il luogo ideale per immergersi nel mondo del cinema, godersi una pellicola in compagnia o da soli. Se ami la settima arte, CINE rappresenta il punto di partenza per vivere emozioni sul grande schermo.

Un locale per spettacoliLocale per spettacoliUno che non vuole mai vedere il bene in nienteLocale da guide turisticheConflitto di breve durata

C Como

I Imola

N Napoli

E Empoli

