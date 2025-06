Lo sono le zampe delle anitre nei cruciverba: la soluzione è Palmate

PALMATE

Curiosità e Significato... La parola Palmate è una soluzione di 7 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Palmate.

Perché la soluzione è Palmate? Palmate descrive qualcosa che ha delle parti simili a palme di mani o piedi, come le zampe delle anitre, con dita unite da una membrana. È un termine usato in biologia per indicare strutture con divisioni o dita unite, permettendo un movimento più efficiente. Quindi, quando si parla di zampe di anitre, si dice che sono palmate, perché hanno dita collegate tra loro.

Hai trovato la definizione "Lo sono le zampe delle anitre" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

P Padova

A Ancona

L Livorno

M Milano

A Ancona

T Torino

E Empoli

C D L A A I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CIALDA" CIALDA

