Lo inseguono le gazzelle nelle savane - antitesi nei cruciverba: la soluzione è Leone

Home / Soluzioni Cruciverba / Lo inseguono le gazzelle nelle savane - antitesi

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Lo inseguono le gazzelle nelle savane - antitesi' è 'Leone'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

LEONE

Curiosità e Significato... Hai risolto il cruciverba con Leone? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 5 lettere più frequenti: Leone.

Perché la soluzione è Leone? Il leone è un grande felino predatore noto come il re della savana. Simbolo di forza, leadership e coraggio, si distingue per il suo ciuffo sulla testa e il ruggito potente. Spesso associato alla regalità e al dominio naturale, il leone incarna l’elemento di antitesi alle gazzelle, che invece rappresentano la fuga e la innocenza della preda. In natura, il leone è il protagonista indiscusso del suo ecosistema.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Lo provoca un triste racconto - antitesiLo venerano milioni di AsiaticiLo è un fiume che si getta in un fiumeSi battezzano con lo spumanteLo è Paperino

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Non riesci a risolvere la definizione "Lo inseguono le gazzelle nelle savane - antitesi"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

L Livorno

E Empoli

O Otranto

N Napoli

E Empoli

T S T E N T V E I E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "VENTISETTE" VENTISETTE

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.