Lo e il sommozzatore nei cruciverba: la soluzione è Uomo Rana

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Lo e il sommozzatore' è 'Uomo Rana'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

UOMO RANA

La soluzione Uomo Rana di 8 lettere

Perché la soluzione è Uomo Rana? Uomo rana è un termine che descrive un sommozzatore specializzato, capace di immergersi in profondità senza attrezzature complesse. È un esperto in immersioni libere o con attrezzature minime, spesso impiegato in attività come il salvataggio, la ricerca subacquea o la pesca. La figura dell'uomo rana rappresenta quindi un abile esploratore degli ambienti acquatici, pronto a immergersi per scoprire e proteggere il mondo sommerso.

Stai cercando la risposta alla definizione "Lo e il sommozzatore"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

U Udine

O Otranto

M Milano

O Otranto

R Roma

A Ancona

N Napoli

A Ancona

