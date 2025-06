Livore provato per l altrui fortuna nei cruciverba: la soluzione è Invidia

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Livore provato per l altrui fortuna' è 'Invidia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

INVIDIA

Curiosità e Significato... Hai risolto il cruciverba con Invidia? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 7 lettere più frequenti: Invidia.

Perché la soluzione è Invidia? L'invidia è un sentimento di fastidio o desiderio verso ciò che appartiene ad altri, come successo, ricchezza o bellezza. Spesso nasce dalla voglia di possedere ciò che si ammirano negli altri, generando sentimenti di insoddisfazione e malinconia. È un'emozione comune, ma può portare a comportamenti negativi se non gestita con consapevolezza. Conoscere l'invidia aiuta a comprenderne le cause e a superarla con serenità.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Livore per l altrui fortunaVenir meno alla fiducia altruiProvato con il palatoCasupola di fortunaPieghevoli all altrui volere

I Imola

N Napoli

V Venezia

I Imola

D Domodossola

I Imola

A Ancona

