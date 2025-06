Li nutre lo scettico nei cruciverba: la soluzione è Dubbi

DUBBI

Curiosità e Significato... Hai risolto il cruciverba con Dubbi? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 5 lettere più frequenti: Dubbi.

Perché la soluzione è Dubbi? Dubbio è il sentimento di incertezza o perplessità che ci spinge a cercare chiarimenti o verifiche. È quel pensiero che mette in discussione ciò che sappiamo, aiutandoci a riflettere e a non accettare tutto per scontato. In parole semplici, i dubbi sono il motore della nostra curiosità e del nostro desiderio di conoscere meglio il mondo che ci circonda.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Li batte lo spirito se c èLi avanza lo scontentoLi lava lo sguatteroLo nutre il pessimistaLo è la persona che nutre speranza e ottimismo

D Domodossola

U Udine

B Bologna

B Bologna

I Imola

