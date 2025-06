Lenta e sonnacchiosa nei cruciverba: la soluzione è Torpida

TORPIDA

Perché la soluzione è Torpida? Torpida descrive una persona o cosa molto lenta, pigra e poco energica, spesso priva di slancio o vitalità. È usata per indicare un atteggiamento sonnacchioso e poco reattivo, come un organismo che si muove con fatica o senza entusiasmo. In breve, qualcosa di estremamente lento e svogliato, perfetto per descrivere situazioni o caratteri poco vivaci e attivi.

T Torino

O Otranto

R Roma

P Padova

I Imola

D Domodossola

A Ancona

