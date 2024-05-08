È lenta per natura

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'È lenta per natura' è 'Lumaca'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: LUMACA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "È lenta per natura" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "È lenta per natura". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Lumaca? La lumaca è un animale che si distingue per la sua andatura estremamente lenta, caratteristica propria della sua natura. Questa creatura si muove con movimenti pacati e graduali, spesso impiegando molto tempo per percorrere anche brevi distanze. La sua lentezza influisce sul modo in cui interagisce con l’ambiente circostante, adattandosi a un ritmo molto più tranquillo rispetto ad altri esseri viventi. La lumaca rappresenta così un esempio di calma e pazienza nel regno animale.

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È lenta per natura nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Lumaca

La soluzione associata alla definizione "È lenta per natura" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "È lenta per natura" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Lumaca:

L Livorno U Udine M Milano A Ancona C Como A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "È lenta per natura" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Simboleggia la lentezzaAnimale lentissimoMollusco con le antenneÈ lenta di naturaCosì è la Natura non contaminata dall uomoUno dei tre regni della NaturaÈ lenta per antonomasiaLa natura umana e divina di Gesù