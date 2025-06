Ilary, ex letterina di Passaparola nei cruciverba: la soluzione è Blasi

BLASI

Curiosità e Significato... La soluzione Blasi di 5 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Blasi per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Blasi? Ilary Blasi è un volto noto della televisione italiana, famosa per aver partecipato come letterina a Passaparola, il quiz di Gerry Scotti. La sua popolarità è cresciuta nel tempo, diventando conduttrice di vari programmi. Quando si parla di Ilary, ex letterina di Passaparola, si fa riferimento al suo nome, Blasi, simbolo di bellezza e talento nel mondo dello spettacolo.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:La Benedetta che fu una letterina di PassaparolaForma di comunicazione promozionale che sfrutta molto il passaparolaLa Ilary de Le ieneCosì erano dette le vallette di PassaparolaLa Ilary showgirl

B Bologna

L Livorno

A Ancona

S Savona

I Imola

