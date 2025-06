Il socio di Royce nei cruciverba: la soluzione è Rolls

ROLLS

Perché la soluzione è Rolls? Il socio di Royce fa riferimento a Rolls, come in Rolls-Royce, il celebre marchio di auto di lusso. La parola indica quindi il partner del nome, simbolo di eleganza e prestigio. Questa espressione gioca con il concetto di collaborazione tra due elementi che insieme rappresentano qualità e raffinatezza. Un esempio perfetto di come un blitz di parole possa svelare significati nascosti e creativi.

R Roma

O Otranto

L Livorno

L Livorno

S Savona

