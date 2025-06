Il punto più in mezzo nei cruciverba: la soluzione è Centro

CENTRO

Curiosità e Significato... Approfondisci la parola di 6 lettere Centro: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Centro? Centro indica il punto più interno o centrale di qualcosa, come il cuore di una città o il punto centrale di una figura. È il punto che si trova esattamente a metà tra i bordi o i estremi. La parola rappresenta quindi un punto di equilibrio e di completezza, ed è spesso usata per indicare il cuore di un luogo o di un concetto. In breve, il centro è il cuore pulsante di tutto.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Punto della traiettoria di un astro in cui questo è più vicino al SoleIl punto più alto di un graficoIl punto più internoIl punto più in altoIl punto più settentrionale della Terra

C Como

E Empoli

N Napoli

T Torino

R Roma

O Otranto

