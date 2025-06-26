Iettatura sfortuna
La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Iettatura sfortuna' è 'Scalogna'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: SCALOGNA
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Perché la soluzione è Scalogna? La scalogna è un termine che indica un episodio di sfortuna improvvisa e inspiegabile, spesso considerato un segno di malasorte. Questa espressione si collega a situazioni in cui eventi sfortunati si verificano senza apparente motivo, generando un senso di maledizione o cattivo auspicio. La percezione della scalogna è radicata in credenze popolari, che associano tali momenti a una sorta di maleficio o destino avverso. La sua presenza nel linguaggio quotidiano sottolinea quanto la sfortuna possa sembrare incontrollabile.
Iettatura sfortuna nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Scalogna
Quando la definizione "Iettatura sfortuna" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Scalogna'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Iettatura sfortuna
- Risposta: SCALOGNA
- Lunghezza: 8 lettere
- Schema parole: 8
- Schema utile: S_______
- Inizia con: S
- Finisce con: A
Le 8 lettere della soluzione
La soluzione 'Scalogna' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Iettatura sfortuna". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Disgrazia grande sfortuna Una sfortuna che non dà tregua La sfortuna per il poeta Sfortuna totale Una sfortuna da cucina
Altre definizioni collegate
Con iettatura: Formule contro la iettatura
Con sfortuna: Numero che può portare o fortuna o sfortuna