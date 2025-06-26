Iettatura sfortuna

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Iettatura sfortuna' è 'Scalogna'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SCALOGNA

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Perché la soluzione è Scalogna? La scalogna è un termine che indica un episodio di sfortuna improvvisa e inspiegabile, spesso considerato un segno di malasorte. Questa espressione si collega a situazioni in cui eventi sfortunati si verificano senza apparente motivo, generando un senso di maledizione o cattivo auspicio. La percezione della scalogna è radicata in credenze popolari, che associano tali momenti a una sorta di maleficio o destino avverso. La sua presenza nel linguaggio quotidiano sottolinea quanto la sfortuna possa sembrare incontrollabile.

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Iettatura sfortuna nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Scalogna

Quando la definizione "Iettatura sfortuna" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Scalogna'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Iettatura sfortuna

Iettatura sfortuna Risposta: SCALOGNA

Lunghezza: 8 lettere

8 lettere Schema parole: 8

8 Schema utile: S_______

S_______ Inizia con: S

S Finisce con: A

Le 8 lettere della soluzione

S Savona C Como A Ancona L Livorno O Otranto G Genova N Napoli A Ancona

La soluzione 'Scalogna' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Iettatura sfortuna". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.