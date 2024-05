sfortuna totale

Sostantivo

Curiosità su: La sfortuna, detta anche scalogna o sventura, è la sorte avversa e si pone come il contrario della fortuna. Chi distribuisce tanta sfortuna viene detto iettatore. Essa consiste in tutti quegli eventi negativi che accadono ad una persona ma che non sono imputabili a colpe dello sfortunato. Nel folklore popolare spesso la sfortuna é vista come un influsso malevolo che può essere scatenato da determinati eventi oppure direzionato intenzionalmente o meno verso qualcuno sotto forma di malocchio o fattura.

iella f

sfortuna, iattura, coll sfiga, (volgare) sculo Alcuni pensano che il numero 17 porti iella

Sillabazione

ièl | la

Pronuncia

IPA: /'jlla/

Etimologia / Derivazione

Etimologia mancante. Se vuoi, aggiungila tu. probabilmente dall'alterazione del pronome ella 'quella', usato come designazione eufemistica della malasorte (1927)

Sinonimi

avversa fortuna, disdetta, disgrazia, iattura, iettatura, malasorte, scalogna, sciagura, sfortuna, sventura,

Contrari

buona ventura, fortuna, grazia, sorte favorevole,

Parole derivate