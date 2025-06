Giocatori di baseball con la mazza nei cruciverba: la soluzione è Battitori

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Giocatori di baseball con la mazza' è 'Battitori'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

BATTITORI

Curiosità e Significato... Non fermarti alla soluzione! Conosci Battitori più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Battitori.

Perché la soluzione è Battitori? I battitori sono i giocatori di baseball incaricati di colpire la palla con la mazza, cercando di mettere in gioco le palle lanciate dall’avversario. Sono fondamentali per l’attacco della squadra, poiché cercano di ottenere valide e avanzare sui basi. In sintesi, i battitori sono gli attaccanti che, con la loro abilità, determinano il successo dell’azione offensiva.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Baseball : mazza = tennis : xImpugna la mazza nel baseballSi riempie di tifosi newyorkesi di baseballHa squadre di sei giocatoriUn tempo del baseball

Se ti sei imbattuto nella definizione "Giocatori di baseball con la mazza", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

