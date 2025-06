Forze dell ordine in servizio... a gruppi nei cruciverba: la soluzione è Pattuglie

Home / Soluzioni Cruciverba / Forze dell ordine in servizio... a gruppi

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Forze dell ordine in servizio... a gruppi' è 'Pattuglie'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PATTUGLIE

Curiosità e Significato... Hai risolto il cruciverba con Pattuglie? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 9 lettere più frequenti: Pattuglie.

Perché la soluzione è Pattuglie? Le pattuglie sono gruppi di forze dell'ordine in servizio, incaricati di vigilare sulla sicurezza pubblica. Operano in modo coordinato per prevenire reati, controllare il territorio e garantire l'ordine pubblico. Sono spesso composte da più agenti che si muovono insieme, pronti a intervenire in caso di emergenza. In sostanza, le pattuglie sono il cuore della presenza statale sul territorio, sempre pronte a proteggere i cittadini.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Le forze dell ordine la misurano nei guidatoriÈ combattuta quotidianamente dalle forze dell ordineForze dell ordine delle ferrovie italianeUn gruppo di forze dell ordine in sorveglianzaUn Corpo delle forze dell ordine italiane

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Non riesci a risolvere la definizione "Forze dell ordine in servizio... a gruppi"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

P Padova

A Ancona

T Torino

T Torino

U Udine

G Genova

L Livorno

I Imola

E Empoli

S B E I L O C P T I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "PLEBISCITO" PLEBISCITO

Tanti utenti hanno già trovato le risposte che cercavano grazie al nostro aiuto. Scopri anche tu tutte le soluzioni di cruciverba nella pagina dedicata.