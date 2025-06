Esteso deserto africano nei cruciverba: la soluzione è Namib

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Esteso deserto africano' è 'Namib'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

NAMIB

Curiosità e Significato... La parola Namib è una soluzione di 5 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Namib.

Perché la soluzione è Namib? Il Namib è un vasto deserto africano noto per le sue imponenti dune di sabbia rossa che si estendono lungo la costa dell’oceano Atlantico. Considerato uno dei più antichi del mondo, rappresenta un paesaggio mozzafiato e un ecosistema unico, popolato da specie adattate a condizioni estreme. Un vero gioiello naturale che affascina visitatori e appassionati di natura selvaggia.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Il più noto deserto africanoVasto deserto africanoUn deserto africanoDeserto del CileLo Stato africano con Kigali

Se "Esteso deserto africano" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

N Napoli

A Ancona

M Milano

I Imola

B Bologna

