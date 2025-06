Così è un fisico asciutto e tonico nei cruciverba: la soluzione è Sodo

SODO

Curiosità e Significato... Approfondisci la parola di 4 lettere Sodo: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Sodo? Sodo descrive qualcosa di compatto, resistente e ben saldo, spesso riferito a cose o a persone con una corporatura asciutta e muscolosa. Nel linguaggio comune, indica anche solidità e fermezza, come un terreno sodo che non si smuove facilmente. In breve, essere sodo significa avere una presenza forte e stabile, sia fisicamente che simbolicamente.

S Savona

O Otranto

D Domodossola

O Otranto

