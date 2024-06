Lo è un fisico asciutto e scattante

: Tonica – in musica, nota che determina la natura della tonalità o di un accordo Tonico – relativo alla tonicità di una soluzione Tonica – vocale o sillaba su cui cade l'accento Acqua tonica – bibita composta da acqua addizionata ad anidride carbonica, zucchero e aromi naturali Tonico – medicinale ricostituente Tonico – liquido cosmetico.

Italiano: Aggettivo: tonico m sing . che rinvigorisce. (per estensione) (di individuo) che è in eccellente forma fisica. (linguistica) di vocale o sillaba accentata. (musica) inerente al tono. (medicina) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu. Sostantivo: tonico m sing . (farmacologia) farmaco atto ad aiutare la digestione. cosmetico per ammorbidire la pelle. Sillabazione: tò | ni | co.